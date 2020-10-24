مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار قنبلة شرق أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار نجم عن اصطدام سيارة نقل ركاب ومدرعة تابعة لقوات الدفاع والأمن الوطني بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم غزني شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم غزني وحيد الله جمعة زاده -في تصريحات لوكالة أنباء "خاما برس'' الأفغانية- إن الحادث وقع قبيل ظهر يوم السبت بقليل عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق بعد أن اصطدمت بها سيارة نقل ركاب في منطقة روزا التابعة لعاصمة الإقليم.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم أربع نساء وأربعة رجال، كما تصادف مرور مدرعة تابعة لقوات الدفاع والأمن الوطني لدى وقوع الانفجار، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوات وإصابة ثلاثة آخرين.