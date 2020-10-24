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مصرع امرأتين في انفجار لغم غربي الجزائر

الجزائر - د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 8:06 م

أفاد تقرير إخباري، بأن امرأتين لقيتا حتفهما، اليوم السبت، إثر انفجار لغم تقليدي ببلدة تاشتة بمنطقة بوعروس بولاية عين الدفلى غربي الجزائر.

وكشفت صحيفة "النهار" في موقعها الإلكتروني أن الضحيتين تبلغان من العمر 41 و67 عاما.

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