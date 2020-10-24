 القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية يحث منتسبيها على التصويت بالانتخابات غدا - بوابة الشروق
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القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية يحث منتسبيها على التصويت بالانتخابات غدا

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هدى الساعاتي
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:31 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:31 ص

دعا الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للنزول غدا للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس النواب والتي تجرى على مدار يومين ٢٤، ٢٥ أكتوبر الجاري.

وأكد جابر، ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

وأعلن توفير أتوبيسات غدا أمام مبنى إدارة الجامعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا للتيسير على الراغبين في المشاركة من أبناء الجامعة في الانتخابات ونقلهم لمقار اللجان الانتخابية بمناطق الإسكندرية المختلفة.

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