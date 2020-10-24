أوبر وليفت تخسران استئنافهما على قضية تصنيف سائقيها كموظفين

قضت محكمة الاستنئناف بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بقيام شركتي النقل التشاركي عبر الإنترنت "أوبر" و"ليفت" بتصنيف السائقين لديهما كموظفين.

وأكدت المحكمة إنذارها القضائي الذي كانت قد أصدرته في 10 أغسطس الماضي والذي طالب الشركتين الأمريكيتين بتصنيف "السائقين" العاملين على منصاتهما للنقل التشاركي عبر الإنترنت بوصفهم "موظفين" لديهما، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

ومن غير المحتمل أن يدخل هذا الحكم القضائي حيز التنفيذ قبل أن تتاح الفرصة لناخبي ولاية كاليفورنيا للتأثير في إجراء الاقتراع حول القانون المعروف باسم "الاقتراح 22"، الذي من شأنه أن يعفي شركتي "أوبر" و"ليفت" وغيرها من الشركات الاقتصادية المعتمدة على نمط "العمل حسب الطلب" من قانون الولاية؛ مما يجعل تصنيف العمال على أنهم متعاقدين مستقلين أكثر صعوبة.

ولن يدخل الحكم القضائي حيز التنفيذ إلا بعد 30 يومًا من صدور حكم الاستئناف.

من جانبهم، احتفلت مجموعات السائقين في الولاية بحكم المحكمة.. وقالت - في بيان -:"هذا انتصار كبير للسائقين".

وزعمت شركتا "أوبر" و"ليفت" أنهما ستضطران لمغادرة كاليفورنيا، إذا ما اضطرتا لتصنيف "السائقين" كموظفين.

وقالتا – في بيانين منفصلين - إنهما يدرسان خياراتهما لاستئناف الحكم، والتي قد تشمل رفع القضية إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا.