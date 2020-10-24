رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا دعمها لزعيمة المعارضة في بيلاروس

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدركسن اليوم السبت مجددا دعم بلادها لحركة المعارضة في بيلاروس، بعد يوم من لقائها مع زعيمة المعارضة في المنفى، سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وقالت فريدركسن في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنه لا يتعين على الإطلاق اعتبار الحقوق الديمقراطية أمرا مفروغا منه نظرا لأن "تلك الحقوق تضمن أننا يمكننا المشاركة في انتخابات حرة ونقول ما نفكر فيه"

وأضافت "الانتفاضة الشعبية في الأسابيع الأخيرة في بيلاروس هي تذكير مخيف بأنه مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به- أيضا في أوروبا".

وأضافت أن الدنمارك تدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، الذي فاز بانتخابات رئاسية مثيرة للجدل في آب/أغسطس الماضي الذي وصفها التكتل بأنها "ليست حرة ولا نزيهة"

وأصبحت تيخانوفسكايا أبرز مرشحي المعارضة بعد حبس زوجها، الذي كان يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية، قبل الانتخابات. وينظم أنصار المعارضة منذ ذلك الحين احتجاجات حاشدة في مطلع كل أسبوع.

وفرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا بعد الانتخابات ومنذ ذلك الحين اجتمعت مع زعماء الاتحاد الأوروبي من بينهم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بينما تضغط للحصول على دعم الغرب.

والتقت فريدركسن مع تيخانوفسكايا في مكتبها في كوبنهاجن، قائلة إنها "زعيمة قوية وملهمة التي كان يتعين أن تضحي بالكثير من أجل وطنها".

وخلال زيارتها التي استمرت يومين إلى الدنمارك وانتهت أمس الجمعة، حصلت تيخانوفسكايا على جائزة الحرية لصحيفة "بوليتيكن" اليومية والتي تقدر قيمتها بحوالي 100 ألف كرونور (16 ألف دولار).

والتقت أيضا بوزير خارجية الدنمارك، جيبي كوفود من بين آخرين.