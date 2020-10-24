وزير الأوقاف يبحث مع رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني سبل التعاون

قال السفير المصري في السودان حسام عيسى إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحث مع رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني عبد الرحيم آدم محمد، والأمين العام لمركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر (الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر) الزبير محمد علي، في جلسة منفردة، قضايا الدعوة، والتعاون بين الجانبين في إعداد الدعاة، الذين ينقلون صورة الإسلام الوسطية.

وأوضح السفير حسام عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان - أن مداخلة وزير الأوقاف في المؤتمر اليوم كان لها تأثير كبير على الحاضرين، لافتا إلى تقدير الجانب السوداني لهذه الزيارة الهامة، التي تأتي تعبيرا عن تأييد مصر للتطورات الأخيرة التي شهدها السودان، ومنها رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث يعد هذا المؤتمر أحد الأدلة الواضحة على أن السودان وحكومته الحالية، هى حكومة وسطية تسعى لإظهار صورة الإسلام الوسطي المعتدل.

ولفت إلى أن وزير الأوقاف أجرى حوارا مع عدد من وسائل الإعلام السودانية، تناول مختلف المفاهيم الجديدة، وتجديد المفاهيم الإسلامية، فيما يتعلق بالدين والدولة والعلاقة بالآخر، وحماية دور العبادة لغير المسلمين، وغيرها من القضايا الهامة.