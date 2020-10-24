تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت تونس باتفاق وقف إطلاق الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف، اليوم الجمعة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية- في بيان لها- بأن تونس تعتبر اتفاق وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة، مثمنة الروح الإيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، معربة عن ترحيبها بما تضمنه هذا الاتفاق باعتباره إنجازًا يمثل ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

وأضافت أن تونس تجدد التعبير عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن تونس تؤكد على الثقة التامة بأن يحظى هذا الاتفاق بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية.

وجددت تونس استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا الشقيقة.