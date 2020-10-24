محافظ بني سويف: اليوم الأول لانتخابات النواب يسير بشكل ممتاز

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب سار بشكل ممتاز فوق المتوقع، مشيرًا إلى أن الأعداد المشاركة ضعف التي شاركت بانتخابات الشيوخ.

وأضاف غنيم، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن بندر بني سويف الأقل في إقبال الناخبين على اللجان، لافتًا إلى أن الإقبال ممتاز بالقرى والمراكز حتى الآن.

ولفت إلى أن غرفة العمليات تتابع الأعداد وأي موقف على الأرض والتقارير التي ترد كل ساعتين لمعرفة سير العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية إدلاء المواطنين بالصوت.

وأوضح محافظ بني سويف أن مجلس النواب يختص بتحديد خارطة طريق الوطن، خلال 5 سنوات، عبر وضع التشريعات المختلفة، متوجهًا برسالة للمواطنين: «الدولة وفرت كل وسائل الأمان شارك بصوتك ومارس الحق الدستوري في الانتخاب».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح اليوم السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.