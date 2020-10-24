كوريا الجنوبية: معدل إصابات كورونا انخفض بعد يومين من الارتفاع

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى ما دون الـ100 حالة مجددا اليوم السبت، بعد يومين من الارتفاع.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتسجيل 77 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 66 إصابة محلية، ما رفع إجمالي عدد الحالات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 25 ألفا و775 حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما تم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا، ما رفع عدد وفيات الفيروس في البلاد إلى 457، وبلغ معدل الوفيات 1.77%، وفقا للبيانات الرسمية.

وتجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الـ100 حالة خلال اليومين الماضيين، ووصلت إلى 155 حالة يوم الجمعة، وهو أعلى معدل منذ 11 سبتمبر عندما وصل العدد إلى 176 حالة، وأُرجع الارتفاع إلى استمرار الإصابات الجماعية في المستشفيات ودور رعاية المسنين، وهم الأكثر عرضة لمخاطر كوفيد-19.

وأخذت الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد اتجاها تنازليا بعد تزايدها من منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر، حيث تمكنت البلاد إلى حد كبير من إبطاء انتشار الفيروس من خلال تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.

وخفضت السلطات الأسبوع الماضي مستوى تدابير التباعد الاجتماعي إلى أدنى مستوى في نظامها المكون من ثلاثة مستويات، بعد أن فُرضت تدابير المستوى الثاني في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أغسطس.