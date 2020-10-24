الكويت: فتح باب الترشح لانتخاب مجلس الأمة من 26 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى يوم 4 نوفمبر القادم.

وأوضحت (الداخلية) الكويتية -في بيان صحفي اليوم السبت- أنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس الأمة، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، على ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وأضافت أنه يشترط أيضا في المتقدم لعضوية المجلس، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن موافقته على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر يوم 5 ديسمبر المقبل.