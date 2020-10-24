 الكويت: فتح باب الترشح لانتخاب مجلس الأمة من 26 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
السبت 24 أكتوبر 2020 12:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الكويت: فتح باب الترشح لانتخاب مجلس الأمة من 26 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل

علم الكويت
علم الكويت
الكويت - أ ش أ:
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:19 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:19 م

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى يوم 4 نوفمبر القادم.

وأوضحت (الداخلية) الكويتية -في بيان صحفي اليوم السبت- أنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس الأمة، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، على ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وأضافت أنه يشترط أيضا في المتقدم لعضوية المجلس، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن موافقته على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر يوم 5 ديسمبر المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك