تحذيرات من وقوع كارثة صحية شمال سوريا

حذر مسئول في وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة في محافظة إدلب، من وقوع كارثة صحية في المحافظة ومناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غرب البلاد.

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، "نفدت اليوم السبت مسحات اختبار فيروس كورونا في محافظة إدلب وسط تفشي الفيروس في المدينة وريفها وفي كل المناطق المحررة".

وأضاف المسئول: "الاختبارات التي تجرى للمواطنين ليست كافية، ولكن هي تبين إصابة المراجع من عدمه ومن تم تقديم العلاج له والفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، وهذا سوف يخلق مشكلة كبيرة في تلك المناطق".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية زودت الجهات الصحية بحوالي 20 ألف مسحة ولكن تفشي المرض في المناطق المحررة تم استهلاك الكمية بالسرعة حيث يتم في بعض الأيام إجراء أكثر من ألف اختبار.