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أعداد جريدة الشروق
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مسئول روسي: نعول على خطوات من شركائنا حول وقف نشر أنظمة صواريخ جديدة بأوروبا

موسكو - أ ش أ:
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:05 ص

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن بلاده تعول على خطوات مماثلة من شركائها الغربيين فيما يتعلق بإعلان موسكو وقف نشر أنظمة صواريخ جديدة في أوروبا ومناطق أخرى.

وأضاف مدفيديف -في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "من الضروري ليس فقط ضمان الحد من الأسلحة المتواجدة، ولكن أيضا تقليل مخاطر التهديدات الجديدة، في هذا الإطار أعلنت روسيا وقف نشر أنظمة الصواريخ الجديدة في أوروبا ومناطق أخرى، ونحن نتطلع إلى خطوات متبادلة من شركائنا الغربيين".

ودعا إلى عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، قائلا: "إن روسيا تتوقع عقد قمة وجها لوجه للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمناقشة المشاكل الأكثر إلحاحا"، مشددا على أهمية مواصلة الحوار حول موضوع التعامل مع الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا خلال كلمته بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي الولايات المتحدة إلى تحجيم متبادل لعمليات تطوير الأنظمة الصاروخية.


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