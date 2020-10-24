«نصبة شاي» أمام لجنة انتخابية بكرداسة: الرزق يحب الخفية

استغل صاحب إحدى المقاهي القريبة من لجان الاقتراع في مدينة كرداسة، تواجد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى، لعمل "نصبة شاي" أمام اللجنة، مستغلاً الحدث في تحقيق مكسب.

وقال صاحب المقهى، عصام سعيد، شاب ثلاثيني، "كنت انتظر الانتخابات منذ أيام واستعددت لها بشراء السكر والشاي والقهوة والأكواب الورقية لسهولة حملها من قبل المواطنين".

وأضاف سعيد، لـ"الشروق"، أن هناك إقبال من الناخبين على شراء الشاي والينسون، لا سيما أني أبيع الكوب الواحد بـ3 جنيهات، والقهوة بـ5 جنيهات، موضحًا أن الشرطة لم تمنع تواجده وخاصة أنه أقدم خدمة للناخبين وبأسعار بسيطة.

وتابع: "الرزق يحب الخفية، يومين عمل فقط هنا أمام اللجان يعادل أسبوع كامل في الأيام العادية، وخاصة أن هذه الأعداد لن تتجمع إلا في الانتخابات".

وتابع" أحرص جيدًا على تعقيم كل الأدوات التي أعمل بها حرصًا على صحتي وصحة الناخبين، فى ظل ظروف انتشار وباء كورونا".