 الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن أدوات صحية بالعاشر من رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن أدوات صحية بالعاشر من رمضان

فاطمة علي
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:42 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 11:42 م

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بـ10 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على حريق نشب بمخازن مصانع الشركة العالمية للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالعفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخازن مصانع الشركة العالمية للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 10 سيارات إطفاء، وجارٍ محاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها لخطوط الإنتاج بالمصنع، فيما أفادت المعلومات الأولية بأن مخزن الشركة على مساحة 700 متر.

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