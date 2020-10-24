مقتل شاب من الروهينجا في انفجار على الحدود بين بنجلاديش وميانمار

ذكرت الشرطة اليوم السبت أن شابا من الروهينجا 23 عاما لقي حتفه جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من "المنطقة المحظورة " من الحدود بين بنجلاديش وميانمار.

وقال الشرطي علام غير حسين إن قوات الحدود البنجلاديشية شبه العسكرية أخذت الجثمان من مجموعة من رجال الروهينجا حملوها وعادوا بها إلى بنجلاديش.

وأضاف أن الانفجار وقع في أراضي ميانمار مساء أمس الجمعة.

وتابع أن الضحية كان من سكان مخيم كوتوبالونج للاجئين وهو أحد أكبر مستوطنات اللاجئين في العالم.

ويقع المخيم في جنوب شرق بنجلاديش حيث يتخذ مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا ملاذا بعد الفرار من الاضطهاد في ميانمار.

يشار إلى أن الضحية ورجال آخرين من الرهينجا عبروا الحدود إلى ما يعرف رسميا بميانمار ولكنها فعليا بمثابة منطقة عازلة، للصيد بالقرب من مستوطنة غير رسمية للروهينجا، حسبما قال مسؤول لدى قوات حرس الحدود البنجلاديشية شبه العسكرية مشترطا عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول له بالتحدث إلى الإعلام.

وقال إن ميانمار زرعت لغما أرضيا في أراضيها لمنع مسلمي الروهينجا الذين تم طردهم من منازلهم في ولاية راخين بشمال البلاد، من العودة.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا بعدما تم طردهم من بلادهم . وعبر نحو 750 ألف منهم الحدود بعدما شنت ميانمار حملة صارمة بحق الأقلية في أغسطس 2017.