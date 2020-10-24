محمد سعد: الاحتفاء بنجوم الفن يؤكد الرصيد الكبير لرموز القوى الناعمة بمصر

حرص النجم الكبير محمد سعد على حضور احتفالية تخريج دفعة 2020 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر.



وأعرب عن شكره وتقديره وإهدائه درع الجامعة عن مجمل أعماله الفنية، وحرص على التقاط صور تذكارية مع خريجي إعلام جامعة مصر، وسط فرحتهم وسعادتهم بتواجده، والذي أضفى جو من البسمة والسعادة على الاحتفالية.

وأكد محمد سعد، على أن الاحتفاء بنجوم الفن وتكريمهم في هذا الاحتفالية يؤكد الرصيد الكبير لرموز القوى الناعمة بمصر، وأهمية الدور الذي يقوم به الفن في المجتمع بتقديم صورة راقية من خلال الأعمال الفنية التى تعكس مفردات الواقع.

وأبدى سعد، عن سعادته بالتواجد وسط كوكبة من النخبة من الاعلاميين والفنايين فى مصر والعالم العربي.

ويذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قد أقامت أمس احتفالية بمناسبة تخريج دفعة 2020 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال تحت رعاية د. خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الإعلامي محمد فودة، مستشار الجامعة، واللواء طارق عطية، وأعضاء هيئة التدريس

ووسط كوكبة من ألمع النجوم الفن والاعلام المصرى وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والنجم محمد سعد، والنجم ماجد المصري، والمطرب الكبير حكيم، والفنانة المتألقة دينا فؤاد.