قرغيزستان تعلن العاشر من يناير موعدا للانتخابات الرئاسية المبكرة

أعلنت لجنة الانتخابات في قرغيزستان اليوم السبت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في العاشر من كانون ثان/يناير المقبل، عقب اضطرابات في وقت سابق من الشهر الجاري أجبرت الرئيس على الاستقالة.

وأعلنت مشرف الانتخابات نورجان شاجلدابيكوفا الموعد الجديد بعد اجتماع اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة "أكي برس". وسوف تلي الانتخابات تصويت برلماني جديد من المقرر أن يجرى في 20 ديسمبر.

ويأتي الإعلان بعد يومين من تحديد العشرين من ديسمبر موعدا مبدئيا للانتخابات البرلمانية الجديدة ولكن جرى تأجيلها إلى العام المقبل.

وجرى الإعلان عن الانتخابات الجديدة عقب فوضى اندلعت بعد انتخابات برلمانية متنازع عليها في الرابع من أكتوبر الجاري.

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب بشكل مستقل الانتخابات عن مخالفات بما في ذلك "مزاعم موثوقة بشراء الأصوات".

وخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في بيشكك وهي مدينة يقطنها مئة ألف شخص، بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات والتي أظهرت دعما واسعا للأحزاب الموالية للحكومة فيما كان المنافس الأوفر حظا مواليا للرئيس آنذاك سورونباي جينبيكوف.

واقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان والمكاتب الرئاسية وسجنا وحرروا زعيم المعارضة السابق سادير زاباروف الذي جرى تعيينه فيما بعد رئيسا للوزراء ثم قائما بأعمال الرئيس بعدما استقال جينبيكوف في محاولة لإنهاء المظاهرات.

وشهدت قرغيزستان وهي جمهورية سوفيتية سابقا ولديها حدود مع الصين وذات روابط وثيقة مع روسيا، ثورتين في الخمسة عشر عاما الماضية وتحديدا في عامي 2005 و2010.