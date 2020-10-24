الصين تطلق خط شحن حديدي جديد إلى أوكرانيا

كشفت مجموعة شانغهاي المحدودة للسكك الحديدية الصينية عن إطلاق خط شحن حديدي صيني-أوروبي جديد، يربط بين مدينة جينهوا في مقاطعة تشجيانج بشرق الصين والعاصمة الأوكرانية كييف.

وتوقعت المجموعة الصينية أن يصل القطار، الذي انطلق من جينهوا إلى أوكرانيا أمس الجمعة وعلى متنه 86 حاوية معيارية تضم سلعا بقيمة نحو 4.6 مليون دولار أمريكي، إلى كييف في غضون فترة تتراوح بين 15 يوما و18 يوما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

ومن المقرر أن تنقل القطارات من الصين إلى أوكرانيا سلعا تشمل منتجات الأجهزة الإلكترونية والتجارة العامة والأدوات الكهربائية، فيما ستحمل القطارات العائدة إلى الصين منتجات أوكرانية مثل المواد الخشبية والمعدنية والزراعية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن إجمالي الواردات والصادرات بين تشجيانج وأوكرانيا بلغ 13.98 مليار يوان (حوالي 29.90 مليار دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 6.8% على أساس سنوي.

وأوضحت الوكالة أنه في حين أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على النقل الدولي، إلا أن قطارات الشحن الصينية-الأوروبية اضطلعت بدور محوري في النقل البري بين الدول، وهو ما تؤكده الزيادات في أعداد القطارات والخطوط الجديدة المفتوحة وحجم السلع المنقولة.

ومع خط جينهوا-كييف الحديدي الجديد، يرتفع عدد خطوط الشحن بين الصين وأوروبا انطلاقا من جينهوا إلى 13 خطا.

وغادر أكثر من 300 قطار للشحن بين الصين وأوروبا من جينهوا منذ مطلع هذا العام، ونقلت هذه القطارات 24900 حاوية معيارية. ومن المتوقع أن تطلق جينهوا خطين جديدين للشحن الحديدي إلى فرنسا وبلجيكا هذا العام.