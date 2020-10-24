هجوم تخريبي جديد على قطع أثرية بجزيرة المتاحف في برلين

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وقعت أعمال تخريب مجددا في جزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت مؤسسة التراث الثقافي البروسي اليوم السبت أن وعاءً كبيرا من الجرانيت في حديقة المتعة الواقعة قبالة المتحف القديم تعرض للتلطيخ.

وأُعْلِنَ يوم الأربعاء الماضي أن مجهولين أتلفوا أكثر من 60 قطعة أثرية في ثلاثة متاحف في الثالث من أكتوبر الجاري.

وبحسب البيانات، وقعت التلفيات في المتحف الجديد ومتحف بيرجامون والمعرض الوطني القديم.

وقدرت إدارة متاحف ولاية برلين التخريب الذي التي تعرضت لها آثار في جزيرة المتاحف بالعاصمة الألمانية بأنه الأكبر في تاريخ الجزيرة.

وقالت نائبة مدير إدارة المتاحف، كريستينا هاك، إن التخريب طال 63 قطعة أثرية، من بينها ثلاث أو أربع قطع معارة.