بايدن يتفوق على ترامب في موسم الحملة الانتخابية الرائج

يتوجه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن إلى الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي بميزة نقدية هائلة على الرئيس دونالد ترامب، في موسم حملته الانتخابية لعام 2020 الذي حطم سجلات الإنفاق.

ووفقًا للملفات الفيدرالية الأخيرة، كان لدى حملة بايدن 3ر177 مليون دولار من إنفاق الأموال في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 1ر63 مليون دولار لترامب، وهو ما يمكن ترجمته إلى عمليات شراء إعلانية ضخمة من فريق بايدن، خاصة في الولايات الرئيسية المتأرجحة.

وتعد أموال ترامب الهزيلة نسبياً هي انعكاس لدور الرئيس الحالي، الذي دخل الموسم الانتخابي بميزة نقدية هائلة، لكنه شهد تضاؤل أرقامه مع الإنفاق المبكر الكبير والأرقام القياسية لجمع التبرعات في الأشهر الأخيرة من قبل بايدن.

ومن المتوقع أن يشهد موسم الانتخابات لعام 2020 إنفاق نحو 11 مليار دولار على الانتخابات المتعددة، مع توجيه 2ر5 مليار دولار نحو السباق الرئاسي، وفقا لتقديرات مركز السياسات.

ويعد هذا الموسم الانتخابي هو الأغلى في التاريخ، حيث أن الانتخابات الرئاسية أكثر تكلفة بنسبة 50 في المائة من الانتخابات السابقة عام 2016 عند حسابها مع معدلات التضخم، وذلك وفقًا لموقع "أوبن سيكرتس" ، وهو موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يتتبع تمويل الحملات الانتخابية.