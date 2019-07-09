أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم السبت، التزام القوات المسلحة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن الكرة في ملعب الطرف الآخر.

وأضاف المسماري - خلال مؤتمر صحفي تعليقا على توقيع اللجنة العسكرية المشتركة اتفاقا لوقف إطلاق النار في جنيف، أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية - أن تنفيذ الاتفاق يحتاج لضامن رئيسي لتطبيقه، مشددا على أن الاتفاق لا يشمل الإرهابيين فمن حق ليبيا مثل أي دولة أخرى الحفاظ على أمنها.

وأشار إلى أن هناك ملفات أمنية تحتاج لحل مثل وجود مليشيات إرهابية بقيادة مجرمين وتحتضن إرهابيين فارين من بنغازي ومصنفين كعناصر وكيانات إرهابية.

وشدد على التزام الجيش بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي، مبينا أن اتفاق جنيف يتفق مع أهداف الجيش في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن القوات المسلحة جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وأعرب عن تمنياته في أن ينسحب اتفاق جنيف على الشقين السياسي والاقتصادي في مسارات حل الأزمة الليبية، مضيفا "سنتجاوز التحديات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار ونأمل أن يؤدي لحل سياسي".

ودعا المسماري تركيا للتوقف عن التدخل في الشأن الليبي، قائلا إنه يجب على الرئيس رجب طيب أردوغان أن يحزم حقائب جنوده ويرحل عن ليبيا ويطيع رغبات الشعب الليبي والأمم المتحدة.