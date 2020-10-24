المملكة المتحدة: 174 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 174 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وصرحت الحكومة، في بيانها اليومي، بأنها سجّلت 23 ألفا و12 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" على مستوى المملكة المتحدة خلال 24 ساعة حتى التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 854 ألفا و10 إصابات، حسب صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

وأوضح البيان أن 174 شخصا من المصابين بالفيروس ماتوا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44 ألفا و571 شخص، وفق إحصاءات وزارة الصحة.