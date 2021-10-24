 أمين عام الأمم المتحدة يدعو في ذكرى إنشاء المنظمة إلى التضامن لمواجهة التحديات - بوابة الشروق
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أمين عام الأمم المتحدة يدعو في ذكرى إنشاء المنظمة إلى التضامن لمواجهة التحديات

د ب أ
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 10:56 ص

حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة تضامن الجميع لمواجهة التحديات الكبرى والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال في رسالة في الذكرى السادسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة: "لقد أنشئت الأمم المتحدة كوسيلة للأمل في عالم خارج من شبح نزاع كارثي. واليوم، تمضي نساء الأمم المتحدة ورجالها بهذا الأمل قدما في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تذكرنا جائحة كورونا والنزاعات والجوع والفقر والطوارئ المناخية بأن عالمنا أبعد ما يكون عن الكمال، ولكنها توضح أيضا أن التضامن هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وقال في مقطع فيديو: "علينا أن نجتمع لمواجهة التحديات الكبرى والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال ضمان حصول كل شخص في كل مكان على لقاح كورونا عاجلا وليس آجلا، وتأمين حقوق وكرامة جميع الناس والتمسك بها".


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