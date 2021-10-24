 محافظ مطروح يلتقي بالمشاركين في مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ مطروح يلتقي بالمشاركين في مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين

أحمد سباق
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 11:16 ص

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدد من رجال الخير بالمحافظة المشاركين في المبادرة المجتمعية للتكفل بالمصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ، بدور المشاركة المجتمعية، في سداد المصاريف المدرسية للطلاب غير القادرين بالمحافظة.

يذكر أن محافظة مطرح، قد أطلقت مبادرة مشاركة مجتمعية، للتكفل بالمصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين على مستوى المحافظة، وسارع عدد من رجال الخير بالمحافظة لرفع العبء عن غير القادرين من أبناء المحافظة، وذلك من خلال تسديد المبالغ المالية على حساب الكود المؤسسي لمحافظة مطروح رقم 21000101.

 


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