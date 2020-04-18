كوريا الجنوبية تسجل 1423 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 351 ألفا و 899 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2766.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ40 مليون شخص، أو نحو 4ر79 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل نحو 9ر35 مليون شخص، أو 1ر70 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.