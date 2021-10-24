بريطانيا: تحذير من كورونا وسط ارتفاع الإصابات

كشف بحث جديد أجراه مكتب الإحصاء الوطني عن أن 1.5% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بين يوليو 2020 وسبتمبر من هذا العام، كانت عدوى لأناس أصيبوا بالمرض من قبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وكالة الإحصاء الصحية في المملكة المتحدة 57195 حالة من "إعادة الإصابات المحتملة" حتى أكتوبر، من أصل 6.7 مليون إصابة لشخص أصيب بها من قبل، حسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يشار إلى أن الإصابات المتكررة تسجل عندما تسجل إصابة شخص بكوفيد-19 مرة أخرى بعد 120 يومًا على الأقل من الإصابة بالفيروس لأول مرة.

ومع ذلك، ارتفع عدد حالات إعادة العدوى المحتملة بمقدار 12000 في الشهر الماضي؛ ما يشير إلى أن حالات إعادة العدوى قد تكون في ارتفاع، على الرغم من طرح لقاح كوفيد-19.

وتقدر هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه اعتبارًا من 23 سبتمبر، تفادى برنامج التطعيم بشكل مباشر، دخول أكثر من 230800 حالة إلى المستشفى، كما تعتقد الهيئة أنه منع ما بين 119500 و126800 حالة وفاة.

وقال توم وينجفيلد، كبير المحاضرين الإكلينيكيين في كلية ليفربول للطب الاستوائي، إن هناك أشخاصًا دخلوا المستشفيات مصابين بالفعل بفيروس كوفيد – لكنه أشار إلى أنها نسبة "أقلية حقيقية".

يعتقد العديد من الخبراء أن المناعة المكتسبة من خلال الإصابة بالفعل بفيروس كورونا يمكن أن تكون أكثر فعالية في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

تشير بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الأشخاص الذين لديهم حمولة فيروسية أعلى عند الإصابة الأولية كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى مقارنة مع أولئك الذين أصيبوا بها بشكل طفيف في المرة الأولى، بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بكوفيد مرة أخرى، كان الحمل الفيروسي أقل عادة.

كما وجد مكتب الإحصاء الوطني أن خطر الإصابة مرة أخرى كان أعلى مرتين تقريبًا بعد 17 مايو - عندما أصبح البديل دلتا هو السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة.