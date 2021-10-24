رئيس المجر: علينا الاستعداد للمزيد من الفيضانات والخسائر الاقتصادية بسبب التغيرات المناخية

قال رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، إن القرن الحالي هو "قرن المياه"، مضيفا أن هناك العديد من المشكلات التي نواجهها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الإدارة المستدامة للمياه.

وأضاف أدير، في كلمة مسجلة خلال افتتاح أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أنه بسبب التغيرات المناخية يجب أن نكون مستعدين أكثر للمزيد من الفيضانات، التي شهدها العديد من دول العالم، وأدت إلى خسائر اقتصادية.

وتحدث رئيس جمهورية المجر، عن أهمية الاستفادة من مياه الصرف، ذاكرا أن 80% من مياه الصرف حول العالم تلقى في أماكن تؤدي لآثار بيئية ضارة بالبيئة والأراضي الصالحة للزراعة، لافتا إلى توافر التكنولوجيا اللازمة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها.

كما ذكر أن معظم دول العالم تعاني من فقد كبير في إنتاج محطات المياه، وأن 70% من محطات المياه حول العالم تعاني من الفقد بسبب عدم كفاءة خطوط نقل المياه.

وقال أدير إن لدينا المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة لحل المشكلات المختلفة، وفيما يبدو تتوافر الإدارة السياسية لتغيير الوضع الحالي، وإن الوقت لذلك هو العنصر المهم في هذا الأمر، وهو أهم مورد ومصدر غير متجدد.