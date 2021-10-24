مجلس العمل العربية يختار وزير القوى العاملة عضوا في لجنة اختيار رواد العمل العرب

وافق مجلس إدارة منظمة العمل العربية، على اختيار وزير القوى العاملة محمد سعفان، عضوا بلجنة رواد العمل العرب عن فريق الحكومات، ومنير البساط من لبنان عن فريق أصحاب الأعمال وعاشور التلي من الجزائر عن العمال.



جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات الدورة الـ95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي: حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وفايز المطيرى مدير عام المنظمة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المجلس تابع تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي، وقرارات مجلس الإدارة بدورته الـ94 الذي عقد في مارس 2021، وكذلك تقرير أوضاع عمال وشعب فلسطين.

وأضاف أن المجلس يستكمل تشكيل هيئات بعض اللجان النظامية منها لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة، ويستعرض أهم إنجازات المنظمة بين دورتي مجلس الإدارة، فضلا عن المسائل المالية والإدارية وغيرها من الموضوعات المهمة.