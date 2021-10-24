جوتيريش يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين المشرف العام على منتدى التواصل الحضاري الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وذلك بمقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، عقد الجانبان اجتماعًا مُوسّعًا تناول المبادرة التي قدمها الدكتور العيسى لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الكراهية وحماية دور العبادة حول العالم من خلال برامج متنوعة وفعالة.



وأوضح الدكتور العيسى أن المآسي التي عانت منها الإنسانية ولا تزال تعاني منها باطّراد تبدأ في عموم حالاتها بفكر خاطئ يتبلور في كلمة سيئة تنطلق بكل جرأة وتحدٍّ نحو الآخر وهي تحمل في داخلها سموم الكراهية، بل تجاوز الأمر إلى منازعة الآخر في حقه في الوجود باحترام وكرامة، مؤكداً أن التقدم الحضاري المادي كان ينقصه التقدم المطلوب في القيم الإنسانية المشتركة، وأن التساهل في الدور المنوط بالمؤسسات المسؤولة من شأنه أن يعيد تلك القيم للوراء ويمهد الطريق للأشرار وأن النتيجة الحتمية لذلك ستدفع ثمنها الإنسانية جمعاء، سواء في سلامها العالمي، أو وئام مجتمعاتها الوطنية المتنوعة.



وقدّم شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من الدعم الكبير للمبادرة التي تم طرحها بحضور ومشاركة ودعم السفير العالمي رونالد لاودر، وهو الناشط الأمريكي حول العالم في بناء الجسور ومحاربة الكراهية.



كما حضر اللقاء الممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس الذي نوه بفكرة المبادرة وأهمية دعمها.