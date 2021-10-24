كوريا الجنوبية: تطعيم 70 % من السكان ضد فيروس كورونا

أكدت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها / اليوم الأحد / ، تحقيق هدفها المتمثل في التلقيح الكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لأكثر من 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة في وقت مبكر عما كان مقررا وسط حملة التطعيم المتسارعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، تلقى 35.94 مليون شخص جرعاتهم من لقاحات كوفيد-19 حتى أمس السبت، يمثلون نسبة 70% من سكان البلاد ، و بدأت كوريا الجنوبية حملة التطعيم على مستوى البلاد في أواخر فبراير الماضي.

وأوضحت أن هذا الإنجاز جاء في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للتخلص التدريجي من قيود فيروس كورونا اعتبارًا من الشهر المقبل، لتنضم إلى قائمة الدول التي تتبنى مخططًا جديدًا للعودة إلى الحياة الطبيعية مع فيروس كورونا.

وتتوقع السلطات الصحية أن تزيد حملة التطعيم من زخمها في المستقبل، لتلقيح 85% من جميع الكوريين الجنوبيين والأجانب الذين يعيشون في كوريا الجنوبية بشكل كامل بحلول أوائل العام المقبل، والذي من المتوقع أن يخلق ما يسمى بمناعة القطيع.