الرئيس الجديد للتنشيط السياحي يناقش استعدادات الموسم الشتوي بالأقصر

تفقد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر؛ للوقوف على سير العمل بها، كما عقد اجتماعاً موسعاً مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل علي تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحي لمصر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي للأقصر، ودور مكاتب الهيئة في تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب بالسادة الضيوف، واستعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والثقافي والأثري لدى المواطنين بالأقصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتعيين عمرو القاضي رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة عام، خلفاً للمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي، والذي كان مكلفاً من الوزير بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.

وكان عمرو القاضي، عضوًا في لجنة خبراء الترويج السياحي منذ عام 2020، وهي اللجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار، والتي تضم عددًا من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.