مفوض الاتحاد الأوروبي: أوروبا تعول على مصر بقيادة السيسي لتحقيق التوازن وصون السلم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي".

كما أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي، عن تعويل أوروبا على مصر بقيادة الرئيس الحكيمة كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد بحث التعاون في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، والتعاون في مكافحة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في جهود إعادة إعمار قطاع غزة".