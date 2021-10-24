الخزانة البريطانية تخصص 5 مليارات إسترليني لتمويل البحث والتطوير الصحي

تعتزم الحكومة البريطانية زيادة التمويل للبحث والتطوير المتعلقين بالصحة إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي جزء من حزمة الإجراءات التي من المقرر أن يعلنها وزير الخزانة ريشي سوناك في الميزانية والإنفاق يوم الأربعاء المقبل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الأحد، عن بيان أصدرته الحكومة أن الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الصحة سيرتفع إلى ملياري جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2024، بزيادة نقدية بنسبة 57% منذ ما قبل جائحة كورونا.



وسيتم استخدام التمويل لمواجهة التهديدات الصحية الرئيسية في البلاد، ومن بينها السرطان والسمنة والصحة العقلية، كما خصصت الحكومة 33 مليون جنيه إسترليني لنشر مضادات فيروسات جديدة لـ "كورونا" في إطار تجربة على مستوى المملكة المتحدة.