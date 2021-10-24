 هيلاري كلينتون تطالب جونسون بإتخاذ إجراءات حازمة لمنع تفشي كوفيد بالمملكة المتحدة - بوابة الشروق
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هيلاري كلينتون تطالب جونسون بإتخاذ إجراءات حازمة لمنع تفشي كوفيد بالمملكة المتحدة

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 1:07 م

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، اليوم الأحد، بإنه من الضروري أن يفعل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما في وسعه لوقف انتشار فيروس كوفيد في المملكة المتحدة.

وقالت كلينتون بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن جونسون لم يكن بحاجة إلى إغلاق المجتمع لكنه بحاجة إلى فرض لقاحات وكذلك تقديم جوازات سفر لقاح للمطاعم وأرباب العمل.

وأضافت أن "جزء مما قمنا به في نيويورك هو فرض التطعيم على كافة الأنظمة الصحية الكبيرة والمستشفيات فعلى سبيل المثال، في إحدى اكبر المستشفيات التي تضم 77 ألفا موظفا رفض 1000 تلقى اللقاح فتم طردهم على الفور".


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