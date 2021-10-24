إجراء الكشف الطبي على 210 حالات مرضية في قافلة طبية مجانية بمدينة دهب

اختتمت القافلة الطبية المجانية "أطباء من أجل السلام"، أعمالها بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وقال اللواء عارف عبدالعزيز رئيس مدينة دهب، إن القافلة ضمن ٤ تخصصات طبية هم الأطفال، والرمد، والباطنة، والعظام؛ لتوقيع وإجراء الكشف الطبي على مواطني المدينة والقرى والتجمعات التابعة لها بالمجان، وذلك على مدار ٣ أيام بداية من يوم الخميس الموافق ٢٠ أكتوبر الجاري وحتى أمس السبت.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح له، اليوم الأحد، أن القافلة قاما بتوقيع الكشف على 210 حالة بواقع 73 حالة باطنة، و43 حالة عظام، و53 حالة أطفال، و41 حالة رمد.

وأكد أنه جرى تنظيم القافلة في إطار التنسيق بين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجمعية أطباء من أجل السلام؛ لتقديم الدعم الطبي لأبناء المحافظة.