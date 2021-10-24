 فيديو.. اللبنانيون يلجأون إلى استخدام الحمير كوسيلة نقل نتيجة الأزمة الاقتصادية - بوابة الشروق
الأحد 24 أكتوبر 2021 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. اللبنانيون يلجأون إلى استخدام الحمير كوسيلة نقل نتيجة الأزمة الاقتصادية


نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 10:14 ص

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو مؤثر يحاكي ما وصل إليه اللبنانيون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في السنوات الأخيرة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأظهر المقطع المنشور، قيام أهالي من إحدى القرى اللبنانية بإيصال الأولاد إلى المدرسة عن طريق استخدام الحمير.

ويعود هذا إلى الكلفة الباهظة لباصات المدرسة التي تنقل الأولاد بسبب غلاء البنزين، حيث وصلت أسعار إيجار وبدل الركوب لكل طالب إلى نحو مليون ليرة لبنانية.

وعلق أحد الأهالي قائلا: "مضطرين نوديهن عالحمير كرمال بالمستقبل ما يطلعوا حمير".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك