الفلبين تهدف لتقديم 800 ألف جرعة من لقاح كورونا يوميا خلال نوفمبر المقبل

أكدت وزارة الصحة الفلبينية أن الحكومة تهدف إلى إعطاء 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 يوميًا خلال شهر نوفمبر المقبل لتحقيق هدفها المتمثل في تحصين 70 % من السكان قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وأفادت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير، وفق ما أوردته صحيفة /فلبين ستار/ المحلية اليوم الأحد، بأن هدفها هو إعطاء حوالي نصف مليون جرعة يوميًا شهر أكتوبر الجاري و800 ألف جرعة يوميًا خلال نوفمبر المقبل، على أن يتم تقديم 600 ألف جرعة يوميا في ديسمبر لتغطية 70 % من السكان قبل نهاية العام.

وقالت "إننا تمكنا الجمعة الماضية من إعطاء أكثر من 700 ألف جرعة في اليوم؛ لذلك نعتقد بأنه يمكننا تحقيق هدفنا، نحن نعمل على تكثيف حملة التحصين ضد كورونا حتى نتمكن من حماية مزيد من الناس ضد الفيروس التاجي".

وبالحديث عن تحصين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا المصابين بأمراض مصاحبة، ذكرت وكيلة وزارة الصحة أن 8639 قاصرًا قد تلقوا بالفعل اللقاحات المضادة منذ بدء الحملة يوم 15 أكتوبر الجاري.

وفي السياق نفسه، نفت فيرجير تصريح سابق لوزيرة الصحة السابقة جانيت جارين بأن إجراء تطعيم الأطفال في المستشفيات هو خطوة خاطئة لأنه يعرض الأطفال فقط للفيروس، مؤكدة أن الحكومة لن تعرض أطفالنا لأي ضرر.. مؤكدة "نحن نضمن للآباء والأطفال أن التطعيم ضد كورونا يتم فقط في أماكن آمنة في المستشفيات والتي تم فحصها بدقة".