الكشف عن موعد طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مباريات كأس العرب 2021 اعتباراً من الإثنين 25 أكتوبر وذلك وفق أسبقية الشراء.

وستشهد البطولة في أول أيامها افتتاح استادين من استادات بطولة كأس العالم 2022، وهما استاد البيت واستاد راس أبو عبود، وذلك عقب الإعلان عن جاهزية استاد الثمامة، سادس استادات المونديال اكتمالاً.

وستتاح التذاكر في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة وفق أسبقية الشراء، وسيجري التأكيد عليها فور سداد ثمنها. ولا تزال تذاكر جميع المباريات متاحة، بما فيها تذاكر مباراة الافتتاح في 30 نوفمبر في استاد البيت الذي سيشهد لقاء قطر والبحرين، وتذاكر مباراة الإمارات وسوريا في استاد راس أبو عبود في أول أيام البطولة.

كما تتوافر مجموعة من التذاكر منخفضة الأسعار، إذ تبلغ تكلفة تذكرة الفئة الرابعة 25 ريالًا قطريا (حصرياً للمقيمين في قطر)، وذلك لجميع المباريات باستثناء مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد بفضل الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، وإمكانية التنقل بين الاستادات عبر شبكة النقل المتطورة التي تربط بينها، كالمترو ووسائل النقل العامة، والاستمتاع بلمحة عما ينتظرهم في المونديال 2022.

ويمكن شراء التذاكر من مركز البيع الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمركز الدوحة للمعارض (محطة مترو القصار) بداية من منتصف نوفمبر.

وفي ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفق الإجراءات المطبقة سلفاً خلال كأس العالم للأندية والتصفيات المؤهلة لكأس العرب 2021 في يونيو الماضي؛ سيطبق البلد المستضيف كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في المنافسات، وعلى كافة الحضور الالتزام بإرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وتوجيهات وزارة الصحة العامة.