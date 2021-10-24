إقامة مزرعة متكامل للألبان والمحاصيل الزراعية في سهل القاع بطور سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تخصيص مساحة 300 فدان بمنطقة سهل القاع التابعة لمدينة الطور، لإقامة مزرعة متكاملة للألبان، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطني مدينة الطور من الألبان، واللحوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 130 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الأحد، أن المزرعة تتضمن إنشاء مصنع لإنتاج كل الألبان ومشتقاتها، ومزرعة لتربية الماشية بطاقة 500 رأس، وذلك على مساحة 25 فدانا، وسيجري زراعة 275 فدانا بجميع المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين من المحاصيل الزراعية.



وأكد المحافظ أنه سيجري وضع حجر الأساس للبدء في تنفيذ المشروع يوم الثلاثاء المقبل، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء.