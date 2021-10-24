يثق محمد عواد حارس مرمى الزمالك في قدراته بحراسة عرين القلعة البيضاء، واضعًا نفسه على قمة أفضل حراس مصر.

وفي حوار مطول، ظهر عواد ضيفًا ببرنامج (رقم 10) الذي يذاع على القناة الأولى:" أرى نفسي الحارس رقم 1 حتى لو جلست بديلًا، أثق في قدرتي على إحداث الفارق بأي وقت، وهذا ما حدث في الموسم الماضي، بعدما جلست على الدكة عام ونصف، وعندما حصلت على الفرصة شاركت في أصعب مباريات الموسم بشهادة المدير الفني نفسه".

وأضاف:" أكثر ما يضايقني هو تصدير كلام بأنني أفتعل المشاكل، أو أنني مستمر مع الفريق لأجل المال، ولكن الله يعلم بنوايا كل شخص، ويعلم سبب تمسكي بالاستمرار، وأنني لم أفتعل مشاكل مع أي لاعب وأنني أكثر الناس التزامًا في مواعيدي وتدريباتي، ولكن تلك هي ضريبة اللعب للزمالك".

وعن جلوسه على مقاعد البدلاء.. قال عواد:" بالتأكيد لا يوجد لاعب يشعر بالسعادة بجلوسه احتياطيًا، وليس ذنبي تعاقد الزمالك معي بمبلغ مالي كبير، والأرقام التي تصدر للناس بخصوص قيمة عقدي ليست حقيقية".

وواصل:" تلقيت عدد من العروض في الانتقالات الصيفية الماضية من فيوتشر وكان أكبر مما أحصل عليه والأرقام متقاربة مع الزمالك ولكن رغبتي كانت واضحة في الاستمرار في الزمالك لا أعرف من سرب عقدي فالعقد يكون في ثلاث جهات ولكن كل لاعبي الزمالك تُسرب عقودها وهذه أمور عجيبة".

وأوضح:"انتقلت لصفوف الفريق من الإسماعيلي بعد فترة إعارة للوحدة السعودي، صليت استخارة، وفضلت الزمالك على أندية أخرى".

وتابع:" تلقيت عرضًا بـ 100 مليون جنيه من بيراميدز بعد عودتي مباشرة من الاحتراف بالسعودية، وتم تهديدي في الإسماعيلي بإجباري على الاعتزال، بعد رفضي تجديد عقدي مع الفريق".

وعن مستقبله مع الزمالك.. قال عواد:" قادر على اللعب لمدة 12 سنة أخرى، الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من أفضل اللاعبين، قادرون على تحقيق البطولات، وهذا هو هدفي أرغب في الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال".

واختتم عواد حواره التلفزيوني.. قائلا :" لاعبو الزمالك يرغبون في توصيل رسالة أن الموسم الماضي لم يكن استثنائيًا، والموسم الجديد سيكون موسم التتويج بالبطولات، نحن أبطال الدوري ونريد توصيل رسالة بأنه ليس موسمًا استثنائيًا، في النهاية نعمل على مصلحة الفريق ونعمل على هدف واحد أن يكون الزمالك هو البطل".