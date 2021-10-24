إزالة 6 مزارع سمكية مخالفة جنوب بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مواصلة حملات إزالة جميع التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال الغضبان إن حي الجنوب قاد حملة مكبرة، تم خلالها إزالة سمل خرساني في منطقة مشروع ناصر ما بين ترعة السلام ومشروع ناصر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يمنع أشكال التعدي والمخالفة مرة أخرى، كما تمت إزالة 6 مزارع سمكية مخالفة بمساحة 21 فدانًا بجمعية العبور الزراعية.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد مزيدًا من حملات إزالة التعديات في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدي على أراضي وممتلكات الدولة، في ظل الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.