مسؤول أوروبي: عضوية مجلس حقوق الإنسان تعد تتويجا لجهود الإمارات في تعزيز الحريات

أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، اليوم الأحد، أن عضوية مجلس حقوق الإنسان تعد تتويجا لجهود الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وهي شهادة عالمية على الأهمية التي توليها الإمارات لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.. مشيرا إلى أن الإمارات تلعب دورا مؤثرا في جهود ضمان الاستقرار في المنطقة بما تملكه من نفوذ وقدرة على الإلهام.

وقال المسؤول الأوروبي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات على هامش زيارته للإمارات لحضور فعاليات الحفل الرسمي للمفوضية الأوروبية بمناسبة "يوم الشرف الأوروبي" الذي نظم أمس السبت، ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي" - إنه يسمح للجميع بمناقشة وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي يواجهها المجتمع العالمي.. معربا عن تفاؤله أن يمثل الحدث العالمي بداية العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أزمة وباء "كورونا"، مؤكدا على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان وصول لقاحات "كورونا" إلى جميع أنحاء العالم.

وأشار شيناس إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بالفعل بتصدير مليار جرعة لقاح لأنحاء العالم، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعول على الإمارات العربية المتحدة العمل معه في هذا الشأن.

وفي سياق آخر.. أشاد المسؤول الأوروبي بمساهمة الإمارات في جهود حل أزمة اللاجئين الأفغان، معربا عن ثقته في أن المجتمع الدولي سيكون قادرا على الاستمرار في الاعتماد على مساهمة الإمارات في تقديم مسارات قانونية وآمنة ومنظمة للأفغان.