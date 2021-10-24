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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر.

وتستكمل التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء محطة ضمن أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، بالوصلة من شارع إسماعيل القبانى وحتى طريق النصر لرفع وتركيب الكمرات المعدنية، الأمر الذى يستلزم تنفيذ التحويلة المرورية التالية:

- شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر.

وذلك على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً اعتباراً من يوم السبت 23 أكتوبر ولمدة 7 أيام.

ومن جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.