تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة سرقة متحف كلية الآثار بسوهاج

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس 5 متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بسرقة قطعٍ أثريٍة من داخل مقرِّ متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج.

وقالت النيابة، في بيان مساء الإثنين، إن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت أخبارًا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن سرقة قطع أثرية من داخل متحف إحدى الجامعات بمحافظة سوهاج، بالتزامن مع تلقيها بلاغًا من الشرطة يؤكّد سرقةَ بعض القطع الأثرية بمتحف كلية الآثار بجامعة سوهاج، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت النيابة إلى محل الواقعة لمعاينته، ومشاهدة آلات المراقبة بالجامعة والمتحف، وتوصلت إلى كيفية دخول المتهمين للمتحف عن طريق كسر أقفال بابه الحديدي، وكسر فتارين عرض القطع الأثرية الزجاجية لسرقتها.

وسألت النيابة العامة عميدَ الجامعة، ورئيسَ قسم الآثار الإسلامية، وأمينَ المتحف، ومديرَ أمن الجامعة، الذين أكدوا سرقة ما نحو 50 قطعة أثرية من بين نحو 637 قطعة بالمتحف منسوبة لعصور مختلفة، وأكد مديرُ الأمن بالجامعة أنَّ المتحف ليس له أيُّ حراسة مخصصة ويقتصر التأمين على المباني ومحيطها.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد مرتكبي الجريمة، فأُلقي القبض عليهم والقطع المسروقة بحوزتهم.

وباستجواب النيابة العامة للمتهمينِ الخمسة، كشف المتهان الأول والثاني مخطط تنفيذ الجريمة، بينما أنكر باقي المتهمين ما نُسب إليهم من اتهامات.

وأقرَّ المتهمان الأولُ والثاني باتفاقهما على سرقة المتحف، بأن يدخل الأول لسرقة القطع الأثرية في حين يحجب الثاني كاميرات المراقبة.

وأضافا أنهما عقب انتهائهما، طلب الأولُ من المتهمة الثالثة نقل المسروقات بسيارتها إلى كورنيش النيل وانتظاره هناك دون أن يُعلِمها بطبيعتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص المضبوطات لبيان أثريتها، وجار استكمال التحقيقات.