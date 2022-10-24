لافروف: التعاون بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي يكتسب زخما ويشمل مجالات جديدة

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن التعاون بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي يكتسب زخما ويتسع ليشمل مجالات جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم الاثنين، عقب لقائه بالأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء: "أجرينا مباحثات مفيدة للغاية. هذا ثاني اجتماع لنا هذا العام".

وقال إن "حوارنا الذي بدأ اليوم مع منظمة التعاون الإسلامي يكتسب زخما ويمتد إلى مجالات جديدة".

وأعرب الوزير الروسي عن تقدير روسيا لاستقلال دول العالم الإسلامي، والتزامها بمبادئ القانون الدولي، حسبما نقلت قناة "آر تي" الروسية.

وقال: "إن روسيا ودول الحضارة الإسلامية شركاء موثوق بهم منذ فترة طويلة، ويتعاونون في ضمان الأمن والاستقرار وحل المشكلات الاقتصادية. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع دول منظمة التعاون الإسلامي في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية، في ظل احترام القيم الروحية والأخلاقية والتقليدية لهذه الدول".

ووفقا لـ"آر تي"، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من جهته، أن روسيا شريك مهم للدول الإسلامية، وأنه حان الوقت الآن للتعبير عن دعم العالم الإسلامي لها.

ويقوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بزيارة عمل لروسيا في الفترة من 23 حتى 26 من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.