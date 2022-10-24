وزيرة التخطيط: 300 شركة دولية تقدمت لطرح محطات تحلية المياه بصندوق مصر السيادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الطروحات للأصول غير المستغلة بصندوق مصر السيادي تكون بشكل دولي، موضحة أن الأمر يعظم من وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية.



وأضافت في كلمة ضمن فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الاثنين، أن ما يزيد من 300 شركة دولية من 30 دولة على مستوى العالم، تقدمت لطروحات محطات تحلية المياه بالصندوق.



ولفتت إلى أن «الشراكات المحلية مع القطاع الخاص أو الشراكات الدولية، تمنح عائدا أفضل سواء كان ماديًا أو تكنولوجيًا»، قائلة إن الشريك والمستثمر الأجنبي عندما يدخل كشريك، فإنه يوفر العائد التكنولوجي الذي تحتاجه مصر.



وأشارت إلى أن الأمر يؤدي إلى زيادة الصادرات التي لها مكون تكنولوجي عالٍ، ويحقق القدرة على التنافس، ويجعل لمصر حصة أكبر في الأسواق الدولية، إلى جانب الخبرة الإدارية التي تمثل إضافة للمشروعات.



وانطلقت أمس الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.