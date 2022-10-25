وزير الاتصالات: البنية التحتية الرقمية في شرم الشيخ جاهزة لمؤتمر المناخ

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، إن البنية التحتية الرقمية في شرم الشيخ جاهزة لمؤتمر المناخ "كوب 27".

وأضاف طلعت، في حوار مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى تقدمه الاعلامية إنجي القاضي عبر قناة "دي إم سي"، مساء اليوم الاثنين، أن رفع سرعة الإنترنت الثابت في كل فنادق شرم الشيخ من أهم إجراءتنا قبل قمة المناخ، مشيرا إلى أن المواصفات في سرعة الإنترنت بفنادق شرم الشيخ ستعمم على باقي الفنادق قريبا، كما أنه لابد من التخلص من النفايات الإلكترونية على نحو لا يضر البيئة.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لوضع حد أدنى لسرعة الإنترنت في المواقع السياحية والفنادق، منوها بأن مصر في مقدمة الأماكن السياحية المستهدفة من السائحين.

وتطرق إلى أن مشروعات رفع سرعة الانترنت الثابت في مصر بدأت منذ عام 2018، مبينا أن رفع كفاءة البنية التحتية للإنترنت ثابت، مما مكن مصر من استيعاب الأحمال وقت جائحة فيروس كورونا، كما أن هناك حزمة ضخمة من الخدمات التكنولوجية في كل القطاعات الحكومية قريبا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق في حياة كريمة؛ في إشارة إلى أن شبكات الألياف الضوئية ستصل إلى 3.5 مليون بيت في هذا المشروع.