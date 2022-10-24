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قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه يتم تعزيز ثقافة المنافسة داخل الجهات الإدارية بالدولة.

وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق حملة لدعم الحياد التنافسي بالجهاز التنفيذي للدولة.

وأشار إلى تنظيم 40 ورشة عمل لتحقيق هذه التوعية، مؤكدا إجراء تقييم دوري لبيان مدى الحاجة إلى تدخلات لتصحيح الأوضاع.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غدا الثلاثاء؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.