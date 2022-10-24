الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق النار بمدرسة بولاية ميزوري

أعلنت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري صباح اليوم الاثنين، من بينهم المهاجم.

وقال مفوض شرطة سانت لويس، مايكل ساك، في مؤتمر صحفي، إن القتلى الثلاثة بينهم امرأة وفتاة مراهقة والمهاجم الذي وُصِف بأنه رجل يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأجبر إطلاق النار بعد الساعة التاسعة صباحًا في المدرسة الثانوية المركزية للفنون المرئية والمسرحية الطلاب على القفز من النوافذ والهروب من المبنى من اجل النجاة.

ورفض مفوض الكشف عن كيفية دخول الرجل مسلحاُ بما وصفه بمسدس طويل، لكنه قال إن الضباط هرعوا نحو موقع إطلاق النار، وحددوا مكان المهاجم واشتبكوا معه في تبادل لإطلاق النار ، مما أدى إلى مقتله.

كما تم نقل ستة مصابين آخرين إلى المستشفى، قال ساك إن بعضهم أصيب بأعيرة نارية، بينما أصيب البعض الآخر بشظايا، لكن دون أن يدلِ بأي معلومات عن أوضاعهم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق اليوم بإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق النار في المدرسة.