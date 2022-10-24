السعودية: تطبيق المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة قريبا

قال وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إنه ابتداء من العام القادم سيتم تطبيق المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تمتلك فيها الدولة النسبة الأكبر.

وأوضح ،خلال الجلسات الحوارية المصاحبة لمعرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة اليوم الأحد في الرياض" أن بشائر الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ستلامس كل مواطن ومواطنة".

وأضاف أن من أهداف الاستراتيجية أن تكون المملكة – حسبما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - مصدرا لصناعة وصادرات ذات قيمة عالية وذات تقنية.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة للسعودية واقعية رغم الأرقام الكبيرة المستهدفة حيث أن كل مشروع في الاستراتيجية لها مستهدفات معينة.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بعد أن أقرها مجلس الوزراء.

وبدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس السبت تنظيم ثلاث جلسات حوارية ضمن معرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومرن ومستدام وجاذب للاستثمار.